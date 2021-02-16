Две фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей нашли в банках Ижевска

Поддельные пятитысячные купюры нашли в двух банках Ижевска Фото: Ирина БУРЦЕВА

В двух банках Ижевска обнаружили фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, поддельные банкноты прибыли из двух районов республики.

Одна купюра прибыла из отделения банка в Вавожском районе. Другая - из супермаркета в Воткинске. В пресс-службе МВД указывают, что АО «Госзнак» не изготавливал эти банкноты.

Сейчас по двум фактам возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ - «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». МВД напоминает, что за подобное нарушение грозит срок лишения свободы до 8 лет со штрафом до миллиона рублей.

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