Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в кардиологию

Александра Соловьева поместили в кардиологическое отделение Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева госпитализировали в Республиканский клинико-диагностический центр. Его поместили в кардиологическое отделение. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Также сообщают, что палата бывшего главы находится под охраной. Ранее мы писали о том, что Александр Соловьев жаловался на боли в сердце.

Александра Соловьева осудили за получение взяток в крупном размере этой осенью. Апелляцию Верховный суд Удмуртии отклонил в начале февраля.

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