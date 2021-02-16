Парк военной техники планируют открыть около дворца детского творчества в Ижевске

Сквер у Дворца детского (юношеского) творчества Фото: со страницы главы Ижевска Олега Бекмеметьева

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил в своих социальных сетях, что в столице Удмуртии появится парк военной техники. Сейчас его планируют открыть в сквере у Дворца детского (юношеского) творчества.

- В Ижевске есть место памяти, куда приходят родные, боевые товарищи наших погибших героев, просто неравнодушные горожане - вспомнить о подвигах земляков, возложить цветы. Это сквер у Дворца детского (юношеского) творчества. С каждым годом это пространства преображается. Представители сразу нескольких родов войск установили там свои памятные знаки. В этом году муниципалитет продолжит создавать здесь комфортное пространство, - пишет мэр города.

Парк хотят назвать «Патриот». Сейчас его создание обсуждается с военным комиссариатом и ветеранскими организациями города.

Кроме того, было решено узнать мнение горожан по этому вопросу. Для этого Олег Бекмеметьев разместил опрос на своей странице в социальных сетях. Жителям можно выбрать: согласны ли он с выбранным местом для расположения нового парка или хотели бы предложить другое пространство. Свои варианты локаций, где бы в городе можно было поставить единицы военной техники, предлагается оставлять в комментариях к посту мэра Ижевска.

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