За оскорбление ветеранов в Удмуртии могут ввести уголовную ответственность Фото: Архив «КП» в Ижевске

RT на русском сообщает, что Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил дополнить уголовный кодекс статьей за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Наказание за это преступление будет предусматривать лишение свободы на срок до года, и конечно, будет распространятся и на жителей Удмуртии.

Антон Орлов отметил, что ветераны должны обладать в нашей стране особым статусом. И их оскорбления, которые встречаются в социальных сетях, недопустимы.

- В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны с установлением наказания в виде штрафа до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года, - говорится в тексте обращения политика.

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