Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в топ-25 индивидуальной гонки на чемпионате мира Фото: пресс-служба СБР, https://biathlonrus.com/

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 24-е место в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира. Соревнования проходили в Поклюке. Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, которая допустила два промаха на огневых рубежах: она вошла в пятерку лучших спортсменок.

Золото забрала чешская биатлонистка Маркета Давидова. На втором месте - Ханна Эберг из Швеции. А на третьей позиции расположилась спортсменка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Кстати, в топ-25 сборной России также попала Лариса Куклина, которая заняла 14-е место. А Татьяна Акимова в этой гонке к финишу пришла лишь двадцать девятой.

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