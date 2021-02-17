9-летний мальчик пропал в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

9-летний Артем Салеев сегодня, 17 февраля, вышел из дома на улице Ворошилова в Ижевске и отправился в неизвестном направлении. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Отмечается, что мальчик страдает задержкой речевого развития.

Ребенок был одет в бежево-коричневую шапку в клетку, коричневую куртку, синюю спортивную кофту и серые болоньевые штаны с белой заплаткой на левой штанине. На ногах у Артема надеты черно-коричневые нордики.

Всех, кто видел мальчика или обладает какой-то информацией о его местонахождении, просят обращаться в полицию или звонить по номеру 8 951-195-29-71.