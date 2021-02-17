В февральские и мартовские праздничные дни пустят дополнительные поезда между Ижевском и Москвой Фото: Ильяс Бекмансуров

Между Ижевском и Москвой в праздничные дни в феврале и марте будут курсировать дополнительные поезда. Такое сообщение появилось на сайте Горьковской железной дороги.

Так, 23 февраля и 8 марта со станции в Ижевске в 09:00 отправится состав до Москвы. Прибудет он на следующие сутки в 04:20. А из столицы России в наш город дополнительный поезд будет следовать 24 февраля и 9 марта в 11:47, с временем прибытия в точку назначения 25 февраля и 10 марта соответственно в 08:18.

Кроме того, в ближайшие даты из Ижевска в Москву можно будет также добраться на поезде, который отправится 20 февраля и 5 марта в 01.55 и прибудет в 21:58 этого же числа. А из столицы России пустят составы, которые уедут 21 февраля и 6 марта в 01:40. Прибудут на вокзал в столицу Удмуртии они в те же сутки в 21:28.

Дополнительную информацию можно посмотреть на официальном сайте ГЖД.