Для этого из регионального бюджета выделять более 100 миллионов рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2021 году в Ижевске отремонтируют 63 тротуара: 15 - в Индустриальном районе, 7 - в Устиновском, 12 - в Ленинском районе, 13 - в Первомайском, 16 - в Октябрьском районе города. Для этого из регионального бюджета выделят более 100 миллионов рублей. Об этом сегодня, 18 февраля, рассказал председатель городской думы Фарит Губаев.

- Осенью прошлого года депутаты Гордумы при поддержке районных администраций провели анализ существующей тротуарной сети в своих округах. Вместе с жителями выбрали пешеходные дорожки, которые необходимо привести в нормативное состояние в первую очередь. Всего было собрано около 500 заявок, - рассказал спикер городского парламента.

Важно отметить, что приоритетными пешеходными дорожками считаются те, которые ведут к школам, детским садам и транспортным остановкам.