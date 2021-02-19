Порыв на улице Парковой произошел в Ижевске

Порыв произошел на сетях "Ижводоканала" Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Ранним утром 19 февраля стало известно, что на улице Парковой, 11 произошел порыв. Ижевчане рассказывали, что по переулку Спартаковскому бежала вода, а на месте аварии образовался гололед.

В пресс-службе «Ижводоканала» «Комсомолке» подтвердили факт порыва. В 7:20 повреждение было локализовано.

Это не первый порыв на неделе. В понедельник произошла крупная авария на улице Базисной. В тот же день случились порывы на ул. Мельничной и у ТЦ «Медведь». На прошлой неделе коммунальные ЧП доставили неприятности жителям Машиностроителя, Автозаводской и в других районах города.

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