Погода в Ижевске 22 февраля: переменная облачность и до -24°С

Весна пока не думает приходить в Удмуртию Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 22 февраля, погода в Ижевске не изменится. Как сообщают в Удмуртском гидрометцентре, будет так же холодно и солнечно.

Дневная температура поднимется с ночных -29°С до -24…-22°С. Скорость северо-западного ветра составит 3–8 м/с. Синоптики также сообщают, что ночью возможен небольшой снег.

Будьте аккуратны: на дорогах местами гололедица.

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