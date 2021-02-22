До ста не дошли: в Удмуртии выявили еще 97 случаев коронавируса

О летальных случаях не сообщают
Фото: Амир Закиров
Сегодня, 22 февраля в Удмуртии выявили 97 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело меньше – 93 человека. Статистику приводит оперштаб республики.
О летальных случаях не сообщается.
Коронавирус нашли у 36 жителей Ижевска, 15 жителей Глазова, 10 жителей Сарапула, 8 жителей Увинского района, пяти жителей Кизнерского района и четырех жителей Воткинска.
Положительный тест оказался и у трех жителей Камбарского и Глазовского районов. По два случая выявили в Можге, Вавожском, Воткинском районах. По одному – в Балезинском, Дебесском, Игринском, Красногорском, Сюмсинском, Кезском и Ярском районах.
На сегодня в Удмуртии зарегистрировали 27 757 случаев коронавирусной инфекции. 24 377 пациентов поправились, 359 человек скончались.
Сейчас 2 451 зараженных чувствуют себя удовлетворительно, 433 пациента переносят болезнь в средней степени тяжести, 137 находятся в тяжелом состоянии.
Прививку от коронавируса поставили 21 838 человек. 4 451 из них получили второй компонент вакцины.
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