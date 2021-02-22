Два пособия на детей не будут начисляться автоматически с марта в Удмуртии

Автоматическое продление двух выплат прекратится в Удмуртии Фото: pixabay.com

С 1 марта в Удмуртии прекратится автоматическое продление двух выплат на детей. Чтобы возобновить их начисление нужно обратиться в МФЦ или органы соцзащиты по месту жительства. Об этом сообщают в пресс-службе министерства соцполитики республики.

Отменяется автоматическое продление следующих выплат:

- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего и последующих детей – 10 518 рублей;

- ежемесячная выплата пособия на ребенка в семье, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума – 214 рублей.

Для продления выплат нужно представить документы и сведения о доходах за 12 календарных месяцев. В сообщении также отмечают, что новые выплаты на детей от трех до семи лет учитываются в доходе семьи.

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