Дату итогового сочинения для одиннадцатиклассников Удмуртии перенесли

Получить допуск к ЕГЭ получится 15 апреля Фото: Константин ИВШИН

Даты итогового сочинения для выпускников школ снова перенесли. О проекте приказа Минпросвещения и Рособрнадзора сообщили в пресс-службе министерства образования Удмуртии.

Ранее планировалось, что одиннадцатиклассники напишут сочинение 5 апреля, теперь же дату сдвинули на 15-ое. Перенесли также дополнительные даты – с 21 апреля на 5 мая и с 5-го на 19 мая.

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