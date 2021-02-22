Приставы применили силу в отношении ижевчанина

Мужчину доставили в отделение судебных приставов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Приставам в Ижевске пришлось применить силу в отношении жителя Ижевска. Как сообщают в пресс-службе УФССП по Удмуртии, мужчина не платил алименты своему ребенку. Так он задолжал более полумиллиона рублей.

Когда судебные приставы пришли, чтобы сопроводить ижевчанина в отделение, мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Его предупредили, что в случае отказа проследовать, приставы применят физическую силу. Ижевчанин в ответ попытался закрыться в квартире, выражался нецензурной бранью. Так, сотрудникам УФССП пришлось применить физическую силу.

Пресс-служба УФССП по Удмуртии отмечает, что приставы не причинили вред здоровью ижевчанина.

На мужчину составили протокол по административной статье.

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