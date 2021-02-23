Еще 95 человек заболели коронавирусом в Удмуртии

Среди заболевших заболевших 7 детей и 33 человека старше 65 лет

Сегодня, 23 февраля, выявили 95 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. Среди заболевших заболевших 7 детей и 33 человека старше 65 лет. 94 человека выздоровели, их выписали.

Всего на 23 февраля в Удмуртии зарегистрировано 27 852 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 24 471 человек выздоровели. 359 летальных случаев. Исследований на коронавирусную инфекцию в Удмуртии всего провели 870 239 исследований, из них за последние сутки — 1 435.