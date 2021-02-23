Состоялось первенство Удмуртии по рукопашному бою

фото: пресс-служба главы и правительства республики

Первенство Удмуртии по рукопашному бою состоялось в Ижевске. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов спортивных школ и клубов Ижевска, Можги, Сарапула, Увы и Кизнера. Об этом сообщалось на сайте пресс-службы главы республики.

Перед боями спортсменов поприветствовал первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Денис Парахин: «Символично, что соревнования проходят в преддверии 23 февраля и посвящены героическому подвигу российских десантников из 6-й парашютно - десантной роты. Наша задача сохранить в памяти это событие и передать подрастающему поколению. Тем, кто выходит на ковёр желаю честной борьбы и беспристрастного судейства».

Турнир был отбором на Первенство России, которое пройдет в апреле в Курске. Сильнейшие спортсмены включены в состав сборной команды Удмуртии и подготовки спортивного резерва региона.