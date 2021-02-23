Школе юных летчиков в Ижевске присвоят имя Александра Девятьярова

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Школе юных летчиков в Ижевске присвоят имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

А еще, комиссия поддержала инициативу школы №72. Они хотят увековечить памяти участника Великой Отечественной войны Исаака Флейшера, который проработал в ней 34 года военруком. Табличка в память о нем появится у центрального входа в здание.

Кстати! Александр Девятьяров совершил 91 боевой вылет во время Великой Отечественной войны. После демобилизации он вернулся в Ижевск и возглавлял республиканский комитет ДОСААФ. Он был одним из инициаторов открытия школы юных летчиков. С просьбой увековечить его память в комиссию содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов города обратился коллектив педагогов и родители воспитанников школы.