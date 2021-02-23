Сайт республиканского Молодежного центра переводят на Удмуртский язык

фото: скрин сайта

21 февраля отмечался Международный день родного языка. В рамках подготовки к этому празднику, запустили работу по переводу сайта Молодёжного центра — molcentr18.ru. Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

С 21 февраля запустили переведенную главную страницу сайта. Переводом занимаются специалисты министерства национальной политики Удмуртии.

Все работы планируется завершить до конца марта. Кнопка для автоматического перевода информационного ресурса находится в правом верхнем углу.

Кстати! Сайт центра работает с декабря 2019 года. Все желающие могут посмотреть там новости по теме молодёжной политики, узнать о предстоящих мероприятиях, грантовых конкурсах и тд.