Погода в Ижевске 24 февраля: небольшая облачность и гололедица

В Ижевске станет немного теплее Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 24 февраля, станет немного теплее. Об этом сообщают в Удмуртском гидрометцентре.

Дневная температура поднимется с ночных -29°С до -19…-17°С. Скорость северо-западного ветра составит 6-11 м/с.

Будьте аккуратны: на дорогах местами гололедица.

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