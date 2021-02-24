Погода в Ижевске 24 февраля: небольшая облачность и гололедица

В Ижевске станет немного теплее
Фото: Константин ИВШИН
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 24 февраля, станет немного теплее. Об этом сообщают в Удмуртском гидрометцентре.
Дневная температура поднимется с ночных -29°С до -19…-17°С. Скорость северо-западного ветра составит 6-11 м/с.
Будьте аккуратны: на дорогах местами гололедица.
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