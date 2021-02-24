Дороги в Удмуртии продолжат реконструировать в этом году

Реконструкцию трех участков дорог продолжат в Удмуртии
Фото: Архив КП
Три участка дорог в Удмуртии продолжат реконструировать в 2021 году. Как отметили в пресс-службе правительства республики, следует различать ремонт и реконструкции. Ко второй относится переустройство дорог и повышение технических характеристик.
Реконструкция продолжится на участках дорог Воткинск - Черная, Костино - Камбарка и Якшур-Бодья - Шаркан. На первом объекте за два прошлых года отремонтировали более 9 км. В 2021-м реконструируют последний участок - между деревнями Верхняя Талица и Банное.
Работы продолжатся на трассе Костино - Камбарка. Дорожники заменят водопропускные трубы. На дороге Якшур-Бодья - Шаркан остался один грунтовый участок длиной 2,5 км.
Все дорожные работы начнутся в мае. Как сообщают в пресс-службе правительства Удмуртии, в этом году в республике отремонтируют и реконструируют не менее 200 км дорог.
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