Дороги в Удмуртии продолжат реконструировать в этом году

Реконструкцию трех участков дорог продолжат в Удмуртии Фото: Архив КП

Три участка дорог в Удмуртии продолжат реконструировать в 2021 году. Как отметили в пресс-службе правительства республики, следует различать ремонт и реконструкции. Ко второй относится переустройство дорог и повышение технических характеристик.

Реконструкция продолжится на участках дорог Воткинск - Черная, Костино - Камбарка и Якшур-Бодья - Шаркан. На первом объекте за два прошлых года отремонтировали более 9 км. В 2021-м реконструируют последний участок - между деревнями Верхняя Талица и Банное.

Работы продолжатся на трассе Костино - Камбарка. Дорожники заменят водопропускные трубы. На дороге Якшур-Бодья - Шаркан остался один грунтовый участок длиной 2,5 км.

Все дорожные работы начнутся в мае. Как сообщают в пресс-службе правительства Удмуртии, в этом году в республике отремонтируют и реконструируют не менее 200 км дорог.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сайт республиканского Молодежного центра переводят на удмуртский язык

Дату итогового сочинения для одиннадцатиклассников Удмуртии перенесли

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.