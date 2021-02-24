95 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 24 февраля

93 человека выздоровели
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
По состоянию на 23 февраля в Удмуртии выявили 95 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.
Среди заболевших - восемь детей до 14 лет, 40 человек старше 65 лет.
93 человека вылечились. 2 469 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 433 в состоянии средней степени тяжести, 121 в тяжелом.
Одна женщина скончалась. Ей было 49 лет.
21 838 человек поставили прививку от ковида. 4 451 получил второй компонент вакцины.
Диагноз подтвердился у 55 жителей Ижевска, восьми жителей Игринского района, семи жителей Малопургинского района, шести жителей Глазова, четырех жителей Ярского района, четырех жителей Воткинска, двух жителей Камбарского района, по одному случаю выявили в Завьяловском, Воткинском, Кезском, Кизнерском, Сарапульском, Шарканском районах и в Сарапуле.
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