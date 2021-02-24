Две четырехлетние девочки пострадали в ДТП в Удмуртии

Женщина вылетела на встречную полосу, потому что не справилась с управлением. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
20 февраля в Воткинске около 10 часов произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
43-летняя женщина за рулем «Хендая» не справилась с управлением. Она выехала на «встречку» и столкнулась с «Шевроле» под управлением 42-летнего мужчины. В его машине находились две четырехлетние девочки. Обе получили травмы.
В ГИБДД напоминают, что обязательно нужно использовать детские удерживающие устройства.
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