1,7 млн рублей украли мошенники у инженера из Ижевска

Мошенники звонили ижевчанину трижды Фото: Амир Закиров

46-летний инженер оформил кредиты в двух банках и перевел деньги мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Неизвестный позвонил инженеру, сообщил, что он работает в службе безопасности банка и что кто-то из сотрудников оформил на него несколько кредитов. Тогда ижевчанин сам оформил кредит на такую же сумму и перевел деньги малыми частями на «безопасные счета».

На следующий день «сотрудник банка» снова позвонил потерпевшему и сообщил, что на его имя пытаются оформить кредит уже в другом банке. По той же схеме пострадавший перевел мошеннику деньги. Его предупредили о «секретности операций» и попросили о помощи в выявлении неблагонадежных работников.

На третьи сутки инженеру снова позвонили «из банка», и тот уже догадался, что стал жертвой мошенников.

За два дня ижевчанину поступили звонки, которые дублировали 33 номера московского региона. Житель Ижевска перевел деньги на 40 различных номеров телефонов.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

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