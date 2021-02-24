Сильные морозы ожидаются в Удмуртии в ночь с 24 на 25 февраля

Морозы сохраняются уже несколько дней Фото: Архив КП

В ночь с 24 на 25 февраля температура воздуха в Удмуртии опустится до -30…-34 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Населению рекомендуется следить за новостями, соблюдать требования противопожарной безопасности в быту, не допускать перегрузки электросетей. На случай отключения электричества нужно подготовить фонарик, спички, батарейки и свечи. Стоит подготовить автономные источники питания мощностью не менее 2,5 кВт.

Автомобилистам следует использовать машину, только если на ней стоит зимняя резина. При дальних поездках запаситесь топливом и ГСМ. В машине должен быть трос для буксировки и лопата.

По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефонам 8-800-22-00-220, 8(3412)78-30-31 в контактный центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Если увидите оборванные провода, звоните по указанным номерам.

Уже на этой неделе станет теплее.

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