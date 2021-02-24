Ижевчанку задержали за кражи из подъездов в Ижевске

Ижевчанка воровала из подъездов в Ленинском районе Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

35-летняя ижевчанка в середине февраля украла из подъездов в Ленинском районе электросамокат и детские санки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Электросамокат стоил 18 тысяч рублей, а санки - 5 тысяч рублей. Все кражи совершались в домах по Заречному шоссе и ул. Клубной.

В подъездах были камеры видеонаблюдения. Благодаря им удалось установить личность женщины.

Сейчас полицейские выясняют, не совершала ли женщина иные подобные преступления. Ранее она отбывала условное наказание. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража).

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