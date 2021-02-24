Мемориальную доску в честь ветерана установили на одном из домов в Ижевске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В Ижевске установили мемориальную доску в честь Алексея Рылова, ветерана Великой Отечественной войны, почетного ветерана Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, майора медицинской службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Алексей Михайлович долгие годы жил в одном из домов по улице Союзной. Именно там и установили мемориальную доску. Церемония открытия состоялась 23 февраля, в День защитника Отечества. В мероприятии приняли участие родственники ветерана, его соседи, сотрудники и ветераны МЧС и депутат Гордумы Ижевска Бахруз Гумбатов.

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