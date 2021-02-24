Парусная школа появится в Ижевске

В этом году выделят деньги на разработку проектно-сметной документации парусной школы. Фото: Ксения Аксенова
На берегу Ижевского пруда появится парусная школа. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на председателя Гордумы Фарита Губаева.
В этом году выделят средства на разработку проектно-сметной документации. О сроках реализации проекта не сообщается.
В здании школы появятся тренировочный и образовательный центры.
Напомним, в 2016 году академия парусного спорта появилась в Воткинске.
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