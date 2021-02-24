Спортсменка из Удмуртии стала победительницей в первенстве России по легкой атлетике

Девушка оказалась самой быстрой среди юниоров. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Ксения Лабыгина из специализированной спортивной школы олимпийского резерва Удмуртии стала победительницей Первенства России по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Соревнования проходили в Кирове. Наша землячка оказалась самой быстрой среди юниоров в беге с барьерами на 60 метров. Она преодолела дистанцию за 8,05 секунд. Также Ксения Лабыгина сдала нормативы на звание «Мастера спорта России международного класса».
Второе место заняла Ирина Болдырева из Московской области, а третье - Валерия Щербинина из Челябинской области.
Следующая цель Ксении - участие в Олимпийских играх в Токио.
- Для нас это большая победа, но на ней мы останавливаться не хотим. Ксения очень целеустремленная, талантливая спортсменка, которая добьётся ещё больших результатов, если будет верить в себя и упорно работать, - цитирует пресс-служба тренера Ксении Алексея Куртеева. Он занимается со спортсменкой уже десять лет.
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