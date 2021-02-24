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18-летнюю девушку задержали за покушение на сбыт наркотиков в Ижевске

Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет
Анастасия Захарова
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Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

18-летняя жительница Воткинского района пыталась сбыть наркотики в одном из торговых центров Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Девушка с января 2021 снимала квартиру в Ижевске. Она была закладчиком интернет-магазина. Подозреваемая забрала из тайника в лесопосадке на ул. Удмуртской партию наркотиков и отправилась их продавать.

Девушку задержали в торговом центре. При ней было 36 свертков с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Подозреваемая находится в СИЗО. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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