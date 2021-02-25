Учреждения культуры Ижевска получили более 10 миллионов рублей в 2020 году

В Удмуртии реализуют нацпроект "Культура" фото: архив "Комсомольской правды"

В 2020 году в рамках нацпроекта “Культура” учреждения культуры Ижевска для реализации проектов получили средства из федерального бюджета.

24 февраля начальник Управления по культуре и туризму Татьяна Шитова рассказала об основных достижения в сфере культуры за прошедший год.

По словам начальника управления, в 2020 году получили поддержку 13 заявок на гранты. На реализацию проектов удалось привлечь более 10,8 млн рублей грантовых средств.

За счет этих средств были закуплены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в ДШИ Ижевска. Для юных музыкантов приобретены 63 новых музыкальных инструмента - пианино, скрипки, гитары и др. Более 260 натюрмортных столов, мольбертов переданы начинающим художникам, столько же поступило экземпляров учебной литературы. Для театра «Молодой человек» приобретено звуковое и световое оборудование.

В 2020 году были отремонтированы 14 учреждений культуры. По проекту «Большой ремонт» проведен ремонт кровли здания Муниципального камерного хора им. П.И. Чайковского.

В прошлом году были в городе появились новые общественные пространствами - сквер «Ӵош» у библиотеки №23, Читающий сквер у библиотеки им. Н.А. Некрасова, «Антикафе» в библиотеке им. М. Горького, Театральный сквер у Театра «Молодой человек».

Говоря о достижениях в сфере культуры, Татьяна Шитова отметила, что 3 136 воспитанников детских школ искусств получили награды высшей степени в конкурсах различных уровней: международных, российских, республиканских, городских. 5 творческих коллективов и 31 одаренный ребенок были удостоены грантов Главы Ижевска.

Яркими и запоминающимися мероприятиями 2020 года стали фестиваль «Удмуртский лёд», приуроченный к 100-летию государственности Удмуртии, масленичные гуляния и Книжный фестиваль.

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