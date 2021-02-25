За два года в Удмуртии к интернету подключено 190 фельдшерских акушерских пункта

ФАПы подключили к интернету фото: архив "КП"

В Удмуртии за два года интернет появился в 192 ФАПах. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава УР.

Обеспечение интернетом фельдшерско-акушерских пунктов - одна из задач нацпроекта “Здоровье”, который реализуется с 2019 года в России. Подключение к интернету дает возможность фельдшерам записывать своих пациентов на прием к врачам районных больниц, вести электронную медицинскую карту пациента во время приема пациента, просматривать данные о ранее проведенных исследованиях, имеющихся факторах риска, результаты проведенного лечения.

Это один из шагов к созданию единого цифрового контура здравоохранения Удмуртии. Цель проекта - единая цифровая платформа, которая обеспечивает обмен информацией между медицинскими организациями, органами управления здравоохранением, ТФОМС, страховыми медицинскими организациями и аптечными учреждениями.

Основное преимущество такой системы в том, что она позволяет обеспечить доступность медицинских данных для всех участников медицинского процесса на всех этапах оказания медицинской помощи.

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