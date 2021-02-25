На железной дороге в Удмуртии загорелся локомотив

В Удмуртии загорелся локомотив фото: архив "КП"

23 февраля на перегоне Кез – Чепца в Кезском районе Удмуртии произошло возгорание поезда, перевозившего дистиллят газового конденсата. По сообщению пресс-службы Свердловской железной дороги, погибших и пострадавших нет. Обошлось и без угрозы экологической безопасности.

Чтобы потушить горящий локомотив, к месту возгорания прибыли пожарные поезда со станций Балезино и Верещагино.

В результате этого происшествия были задержаны поезда №291 сообщением Челябинск-Санкт-Петербург (на 30 минут), №13 сообщением Новокузнецк-Санкт-Петербург (на 30 минут), №69 сообщением Чита-Москва (на 21 минуту), пригородный поезд №7152/6004 сообщением Балезино-Пермь-2 (на 1 час 52 минуты).

Пока причины пожара устанавливаются.

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