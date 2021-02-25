«Нет ярко выраженного мнения в пользу»: парк «Патриот» не будут обустраивать у Дворца пионеров в Ижевске

На территории планировали установить образцы военной техники Фото: Архив КП

Власти Ижевска отказались от идеи обустройства тематического парка «Патриот» на территории у Дворца пионеров в столице Удмуртии. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в социальных сетях.

Нет ярко выраженного мнения в пользу этой идеи. Если нет поддержки горожан, то стоит задуматься об альтернативных вариантах, пояснил глава.

15 февраля Олег Бекмеметьев спросил мнение горожан о возможном благоустройстве территории в сквере Дворца детского (юношеского) творчестве в военной тематике: установка боевой техники, обустройство плаца для торжественных построений. Однако мнение жителей города разделилось: 55% проголосовали "за", однако 44% высказались против.

В комментариях ижевчане предложили главе рассмотреть другие варианты территорий, где мог бы расположиться парк «Патриот»: площадка у ИжГТУ, около вечного огня, сквер за кинотеатром «Дружба».

Благоустройство сквера у Дворца пионеров продолжится без тематической привязки. Здесь расчистят территорию от поросли, обустроят дорожки для пеших прогулок, также появится небольшая площадка для воркаута.