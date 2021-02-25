Что поменяется в усадьбе «Тол Бабая» в Удмуртии?

Анна Сережникова, начальник информационно-аналитического управления Администрации Ижевска, Яков Вдовин, начальник бюро исследований и методологии Центра развития городской среды УР Фото: Архив КП

О благоустройстве говорили сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск». Спикерами выступили Анна Сережникова, начальник информационного-аналитического управления Администрации Ижевска и Яков Вдовин, начальник бюро исследований и методологии Центра развития городской среды Удмуртии.

Из нашего подкаста вы узнаете, сколько парков и скверов благоустроят в этом году в Ижевске, что хотят поменяется в усадьбе «Тол Бабая» и появятся ли в нашем городе площадки для выгула собак?

Подробности в нашем подкасте.