В Удмуртии осудили избившего молотком бабушку и дедешку школьника

Школьник похитил чуть более 14 тыс. рублей и скрылся Фото: pixabay.com

В Удмуртии суд приговорил 15-летнего подростка к 5 годам в воспитательной колонии. Его признали виновным в совершении разбойного нападения на своих пожилых родственников. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, 19 июля 2020 года в с. Каракулино нетрезвый 9-классник, вооружившись молотком, пришел в дом бабушки и дедушки, чтобы похитить деньги. Он несколько раз ударил каждого молотком по голове. Школьник похитил чуть более 14 тыс. рублей и скрылся.

72-летнего мужчину и 66-летнюю женщину с травмами экстренно доставили в больницу в Ижевск. Внука задержали в тот же день и заключили под стражу.

Приговор в законную силу не вступил.