Карта распространения коронавируса на 27 февраля:какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, в каких регионах Удмуртии больше всего пациентов с коронавирусом
Фото: Амир Закиров
На утро 27 февраля в Удмуртии выявили 86 случаев коронавируса и 91 человек выздоровел.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 13 579
Воткинск - 1 238
Глазов - 1 430
Можга - 1 166
Сарапул - 1 019
Завьяловский район - 1 657
Алнашский район – 587
Балезинский район - 434
Вавожский район - 268
Воткинский район - 321
Глазовский район - 244
Граховский район - 183
Дебесский район - 225
Игринский район - 554
Камбарский район - 235
Каракулинский район - 206
Кезский район - 287
Кизнерский район - 317
Киясовский район - 194
Красногорский район - 305
Малопургинский район - 429
Можгинский район - 281
Сарапульский район - 309
Селтинский район - 259
Сюмсинский район - 206
Увинский район - 717
Шарканский район - 433
Юкаменский район - 233
Якшур-Бодьинский район - 393
Ярский район - 237
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