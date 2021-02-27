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Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса на 27 февраля:какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по городам и районам
Мария Шилова
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Рассказываем, в каких регионах Удмуртии больше всего пациентов с коронавирусом

Рассказываем, в каких регионах Удмуртии больше всего пациентов с коронавирусом

Фото: Амир Закиров

На утро 27 февраля в Удмуртии выявили 86 случаев коронавируса и 91 человек выздоровел.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 13 579

Воткинск - 1 238

Глазов - 1 430

Можга - 1 166

Сарапул - 1 019

Завьяловский район - 1 657

Алнашский район – 587

Балезинский район - 434

Вавожский район - 268

Воткинский район - 321

Глазовский район - 244

Граховский район - 183

Дебесский район - 225

Игринский район - 554

Камбарский район - 235

Каракулинский район - 206

Кезский район - 287

Кизнерский район - 317

Киясовский район - 194

Красногорский район - 305

Малопургинский район - 429

Можгинский район - 281

Сарапульский район - 309

Селтинский район - 259

Сюмсинский район - 206

Увинский район - 717

Шарканский район - 433

Юкаменский район - 233

Якшур-Бодьинский район - 393

Ярский район - 237

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