Авто оказался в ловушке из-за порыва трубопровода на ул. Союзной в Ижевске

Из-за порыва автомобилистам рекомендуют сменить маршрут, Фото: instagram.com/pss_izh/

Сегодня в 19:30 на ул. Союзная 133-135 произошел порыв трубопровода. Из-за того, что вода залила дорогу и тротуар, проезжающий автомобиль оказался в ловушке.

Сейчас специалисты устраняют аварию, Фото: Фото: instagram.com/pss_izh/

Как сообщается в социальных сетях спасателей Ижевска, на помощь застрявшему автомобилю пришла проезжающая полицейская машина. Сотрудники остановили трактор и с его помощью эвакуировали транспортное средство в безопасное место, а пассажиров на сушу.

Спасатели огородили место порыва и вызвали аварийную службу. Специалисты на данный момент устраняют аварию. Автомобилистам рекомендуются выбрать места объезда.