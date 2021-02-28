В Ижевске могут отказаться от хлорирования воды

Ижводоканал откажется от хлорки фото: архив "КП"

В Ижводоканале идет подготовка к строительству нового цеха. Благодаря этому сооружению город сможет отказаться от использования небезопасного жидкого хлора и перейти на новые дезинфицирующее средство, которое планируют вырабатывать на водоочистной станции из обычной поваренной соли. Цех будет заниматься производством, хранением и дозированием низкоконцентрированного гипохлорита натрия. Стоимость проекта превышает 500 миллионов рублей.Модернизация Ижводоканала проводится в рамках инвестиционной программы. Об этом заявил мэр города Олег Бекмеметьев на итоговом заседании коллегии Устиновского района.

-Главная задача, которую мы ставим перед собой при модернизации, — реконструировать не только сети, но и те сооружения, которые обеспечивают поток качественной воды, — отметил Глава Ижевска, сообщая о планах на 2021 год.

Кроме того, мэр подчеркнул, что нужно добиваться сокращения аварийных ситуаций в водоснабжении города. Изношенность трубопроводов составляет 60%. В планах - замена двух третей сетей. Раньше Ижводоканал за год строил и ремонтировал по километру трубопроводов. В 2021 году будет реконструировано 8,5 километров. Из них 5 километров — сети водоснабжения, 3,5 километра — сети водоотведения. Ставится задача в перспективе ремонтировать и строить по 20-30 километров трубопроводов в год.

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