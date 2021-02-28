Почти 400 юных учеников школ Удмуртии участвовали в республиканской олимпиаде по шахматам

В олимпиаде по шахматам участвовали юные игроки со всей республики. Фото: Амир Закиров

27 февраля Спортивная школа по шахматам имени С.Ф. Ощепкова совместно с Федерацией шахмат Удмуртии при поддержке Министерства образования и науки УР на базе Лицея №41 провела республиканскую олимпиаду по шахматам. В мероприятии участвовали 395 учеников 1–3 классов со всей Удмуртии. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Участники были разделены на две группы. В первой группе задачи решали начинающие шахматисты, во второй – дети, которые имеют уже рейтинг федерации шахмат России.

Для обеих групп разработали письменные задания разной сложности. Их составили на шахматном материале для развития концентрации внимания, мышления, логики и памяти.

Пока ребята усердно выполняли задания, их педагоги прослушали лекцию «Изучение тактических приёмов на простейших примерах» Руслана Поняева, мастера ФИДЕ по шахматам и тренера Спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова.

– Олимпиада по шахматам проводится с целью выявления талантливых и одаренных детей, развития их способностей и интереса к шахматной игре, – поделилась Светлана Дерябина, организатор олимпиады, руководитель Ресурсного центра по шахматам г. Ижевска.

– Закрытие олимпиады пройдет 4 марта в Спортивной школе по шахматам. Формат в этом году поменяется из-за эпидемиологической обстановки. На закрытии планируется не только награждение призеров олимпиады и педагогов, которые их подготовили, но и сеанс одновременной игры для призеров олимпиады, – рассказала Светлана Дерябина.

Организаторы выражают благодарность всем участникам, родителям, педагогам, волонтерам и партнёрам Олимпиады, а также компании ООО «НИКА» которая предоставляет призы победителям.

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