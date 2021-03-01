Два человека умерли от коронавируса в Удмуртии

75 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на 1 марта Фото: Амир Закиров

Сегодня, 1 марта, оперштаб Удмуртии сообщил о 75 новых случаях заболевания коронавирусом. Выздоровели 89 человек. К сожалению, два пациента скончались.

Коронавирус нашли у 35 жителей Ижевска, 10 жителей Якшур-Бодьинского района, шести жителей Завьяловского района, пяти жителей Воткинска. Положительный тест оказался и у четырех жителей Сарапула, Киясовского района, трех жителей Камбарского района, двух жителей Сарапульского и Вавожского районов.

По одному случаю выявили в Глазове, Воткинском, Граховском и Увинском районах.

Сейчас 2 447 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 432 переносят инфекцию в средней степени тяжести, и 109 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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