Центр профпатологии заработал в Ижевске на базе 1 РКБ

В Ижевске заработал Центр профпатологии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С сегодняшнего дня, 1 марта, в Республиканской клинической больнице открылся Центр профпатологии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Удмуртии.

Врачи-профпатологи выявляют причины профессиональных заболеваний, лечат их и проводят профосмотры. Центром будут проводится экспертиза связи заболеваний с профессией пациентов, профпригодности и комплексное обследование людей, которые работают в опасных условиях более пяти лет.

В Центре будут работать не только профпатологи, но и специализированные амбулаторно-поликлиническое отделения. Там также разместили стационар.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти 200 отцов в Удмуртии находятся в отпуске по уходу за ребенком

182 семейных дебошира и 36 нерадивых родителей поставлены на учет в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.