Страшно ссорятся подруги: ижевчанка ударила знакомую ножом

Ижевчанку посадили на домашний арест Фото: Сергей ГРАЧЕВ

36-летнюю ижевчанку обвиняют в убийстве 29-летней знакомой. Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, сейчас расследуют уголовное дело.

По данным следствия, 23 февраля подруги находились в квартире обвиняемой. Между женщинами возникла ссора. Тогда обвиняемая взяла нож и ударила свою подругу. Через некоторое время потерпевшая скончалась в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Сейчас ижевчанка находится на домашнем аресте. Такую меру избрал суд по ходатайству следователя.

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