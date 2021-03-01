Подростка сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Юноша получил травмы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
В минувшую пятницу, 26 февраля, водитель грузового автомобиля наехал на 16-летнего подростка в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.
Около 11:00 юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Тогда его сбил грузовик «Урал». Сейчас подросток находится в больнице, он получил травмы.
О самых страшных авариях прошлой недели «Комсомолка» написала в материале.
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