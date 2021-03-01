«Внимание всем!» В Удмуртии проверят систему оповещения населения

Сирены включат 3 марта
Фото: pixabay.com
3 марта в Удмуртии проверят системы оповещения. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС республики.
Всего будет два сигнала:
- 10:40 - включат электронные сирены и подадут сигнал длительностью три минуты «Внимание всем!»;
- 10:43 - заменят теле- и радиосигнал «Технической проверкой» на одну минуту.
В МЧС по Удмуртии просят сохранять спокойствие и не паниковать.
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