«Внимание всем!» В Удмуртии проверят систему оповещения населения

Сирены включат 3 марта Фото: pixabay.com

3 марта в Удмуртии проверят системы оповещения. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС республики.

Всего будет два сигнала:

- 10:40 - включат электронные сирены и подадут сигнал длительностью три минуты «Внимание всем!»;

- 10:43 - заменят теле- и радиосигнал «Технической проверкой» на одну минуту.

В МЧС по Удмуртии просят сохранять спокойствие и не паниковать.

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