Сценарист из Ижевска уходит из сериала «Дылды»

Олег Липин уходит из проекта "Дылды" Фото: www.instagram.com/samboid/?hl=ru

Второй сезон сериала «Дылды» (16+) на СТС выходит сегодня, 1 марта. Сценарий к первым двум сезонам написал уроженец Ижевска Олег Липин. В своем Instagram-аккаунте он сообщил, что уходит из проекта.

О ЧЕМ СЕРИАЛ?

Тренер по волейболу Михаил Ковалев (Павел Деревянко) возвращается из Москвы в новом сезоне для того, чтобы тренировать спортсменок из провинциального института. Но доверие девушек придется возвращать. На пути тренера возникнут препятствия и посложнее.

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВТОРОЙ СЕЗОН

Первый сезон Олег писал в группе сценаристов, во время создания второго – возглавил ее. Он рассказал, что второй сезон дался сложнее:

– Очень своеобразный творческий вызов – сохранить все то, что было, но при этом рассказывать что-то новое, не повторяться, а развиваться, брать не количеством серии , а качеством истории. Очень интересно увидеть, получилось или нет поднять планку относительно первого сезона.

На съемочной площадке сценарист был всего несколько раз.

– Я вообще не представляю, как будет выглядеть второй сезон, что изменилось, что и как было снято. Поэтому очень интересно увидеть, что получилось. И немного страшно. Но я верю, что все стало только лучше, чем было написано, – добавил он.

Олег Липин попрощался с проектом и пожелал ему удачи.

– Уверен, что впереди «Дылд» ждет еще много классных сезонов, но лично для меня второй сезон стал еще и прощанием с проектом. Так что очень надеюсь, что для тех, кто будет работать над сериалом дальше, мы оставили благодатную почву, – отметил сценарист.

СПРАВКА

Сериал «Дылды» стартовал на СТС осенью 2019 года. По сюжету известный тренер по волейболу, тиран и сексист в исполнении Павла Деревянко из-за скандального характера теряет работу в престижном мужском клубе и получает дисквалификацию. Для того, чтобы вернуться в профессиональный спорт, он уезжает в родной город, где его мать предлагает работу тренером в женской студенческой команде.

Во втором сезоне главные роли кроме Деревянко сыграли Анна Невская, Дарья Урсуляк, а также Анатолий Кот, Артем Ткаченко и участница пятого сезона шоу «Холостяк» Снежана Самохина.

Второй сезон включает 21 серию, которые будут выходить вечером по будням.

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