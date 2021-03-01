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Здоровье

Около 10 000 жителей Удмуртии заболело ОРВИ за прошлую неделю

Большинство из них – дети
Анастасия Михайлова
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6 537 жителей Удмуртии заразились ОРВИ за неделю

6 537 жителей Удмуртии заразились ОРВИ за неделю

Фото: Сергей Грачёв

С 22 по 28 февраля в больницы Удмуртии обратились 9 564 жителя республики с симптомами ОРВИ. Из них 6 537 - дети младше 14 лет. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Повышение показателей обнаружили в Глазове, Воткинске, Можге и шести сельских районах.

В Ижевске за неделю ОРВИ заболел 4 841 человек. Это половина от общего количества заболевших.

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