Около 10 000 жителей Удмуртии заболело ОРВИ за прошлую неделю

6 537 жителей Удмуртии заразились ОРВИ за неделю
Фото: Сергей Грачёв
С 22 по 28 февраля в больницы Удмуртии обратились 9 564 жителя республики с симптомами ОРВИ. Из них 6 537 - дети младше 14 лет. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Повышение показателей обнаружили в Глазове, Воткинске, Можге и шести сельских районах.
В Ижевске за неделю ОРВИ заболел 4 841 человек. Это половина от общего количества заболевших.
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