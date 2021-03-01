Глава Ижевска: Российское историческое общество поможет с реконструкцией Генеральского дома

Сейчас разрабатывают концепцию по сохранению Генеральского дома Фото: Архив КП

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев обсудил судьбу Генеральского дома с Константином Могилевским, председателем Правления Российского исторического общества. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

– Многим ижевчанам известна история этого здания на улице Милиционной. Сейчас наша главная задача – восстановить его облик, создать действительно уникальный памятник истории и культуры, – написал глава города.

Олег Бекмеметьев также отметил, что сейчас разрабатывается концепция сохранения и развития исторического памятника. На ее основе подготовят проектно-сметную документацию по реставрации дома.

По мнению главы Ижевска, это позволит войти проекту по реконструкции войти в федеральные программы и проекты, чтобы получить дополнительное финансирование.

– Константин Могилевский поддержал идею муниципалитета. Договорились, что Российское историческое общество будет оказывать содействие в реализации проекта по реконструкции Генеральского дома, – резюмировал Олег Бекмеметьев

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