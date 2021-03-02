Два человека скончались из-за коронавируса в Удмуртии на 2 марта

Заболели меньше человек, чем выздоровели Фото: Амир Закиров

По состоянию на 2 марта в Удмуртии выявили 76 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

Среди заболевших — трое детей до 14 лет и 16 пациентов старше 65 лет. 89 человек вылечились. 2 439 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 422 в состоянии средней степени тяжести, 112 в тяжелом. Двое скончались: 55-летний мужчина и 84-летняя женщина.

27 093 человек вакцинировали. 6 169 из них получили второй компонент вакцины.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 11 жителей Малопургинского района, 10 жителей Глазова, восьми жителей Игринского района, восьми жителей Воткинска, семи жителей Якшур-Бодьинского района, пяти жителей Завьяловского района, четырех жителей Балезинского района, трех жителей Ярского района, двух жителей Алнеашского района, двух жителей Юкаменского района.

Всего в республике зарегистрировано 28 447 случаев коронавируса. 25 110 человек справились с болезнью, 364 скончались.

Всего провели 884 230 исследований на коронавирус, за последние сутки — 1 748.

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