Пожилая женщина погибла в Ижевске под колесами троллейбуса

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске скончалась женщина 70-80 лет из-за ДТП с троллейбусом. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 1 марта около 16 часов напротив дома №16 по ул. Петрова. По предварительным данным, неустановленная женщина переходила дорогу на красный. Ее сбил 32-летний водитель троллейбуса. Женщина скончалась в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подборку самых страшных ДТП прошедшей недели можно почитать здесь.

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