Виктора Кушко назначили на пост уполномоченного по правам человека в Удмуртии

Ранее Виктор Кушко возглавлял Центризбирком Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Виктор Кушко станет уполномоченным по правам человека в Удмуртии. Его кандидатуру поддержали депутаты Госсовета Удмуртии 2 марта.

«За» выступили 45 депутатов, против - пятеро.

Ранее Виктор Кушко возглавлял Центризбирком Удмуртии. На новом посту он сменит Вениамина Соломенникова. Пока неизвестно, кто займет должность главы Центризбиркома.

Справка

Виктор Михайлович Кушко родился 5 апреля 1964 года в Тюменской области в пос. Усте-Аха.

Окончил Ижевский механический институт, по образованию - инженер-механик, а также Российскую Академию Государственной службы при Президенте РФ.

1987-1996 гг. - экономист, мастер производственного участка, заместитель начальника цеха по технике, заместитель начальника цеха по производству Ижевского механического завода.

1996-1999 гг. - заместитель председателя профкома, председатель профкома Ижевского механического завода.

1999-2003 гг. - председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики второго созыва по промышленности, развитию инфраструктуры, формированию рынка товаров и услуг.

2003-2006 гг. - заместитель генерального директора ФГУП «Ижевский механический завод».

2005-2007 гг. - председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики третьего созыва по промышленности, развитию инфраструктуры, формированию рынка товаров и услуг.

2007-2012 гг. - первый заместитель председателя Государственного Совета Удмуртской Республики четвертого созыва.

С 5 июля 2012 г. - Председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики.

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